ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Біля Авдіївки бойовики стріляли з гранатометів

Автор: Надія Собенко

Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів немає

На Донбасі 27 серпня збройні формування Російської Федерації один раз порушили режим припинення вогню. Бойових втрат внаслідок ворожих пострілів немає.

Про це повідомляє прес-центр штабу ООС.

Так, поблизу Авдіївки ворог здійснив кілька пострілів з підствольного та ручного протитанкового гранатометів.

"Ця вогнева провокація противника не несла загрози нашим оборонцям, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували", - зазначили у штабі ООС.

Популярні новини

Зазначається, що українські військові дотримуються режиму тиші та перебувають напоготові дати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Від початку поточної доби, 28 серпня, на усіх ділянках фронту спостерігається тиша, порушень повного та всеосяжного режиму припинення вогню не зафіксовано.

Нагадаємо, за 26 серпня на Донбасі бойовики один раз зробили провокаційний обстріл поблизу Мар'їнки.

Також повідомлялося, що 25 серпня в зоні проведення ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє українських військовослужбовців.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ДонбасООС