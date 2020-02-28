У ВООЗ заявили про посилення спалаху коронавіруса у світі

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) попередила про те, що коронавірус COVID-19 може поширитися по всьому світу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами прес-секретаря ВООЗ Крістіан Линдмайер, спалах коронавіруса посилюється.

"Спалах посилюється. Сценарій потрапляння коронавіруса у багатьох, якщо не у всі країни світу, - це те, про що ми давно застерігаємо", - додав він.

При цьому Линдмайер додав, що ще п'ять країн повідомили про перші випадки COVID-19, всі вони пов'язані з поїздками в Італію. Це Нігерія, Естонія, Данія, Нідерланди та Литва.

Нагадаємо, в Європі на даний момент коронавірус виявлений у 23 країнах - Нідерланди, Литва, Білорусь, Швейцарії, Італії, Греції, Грузії, Естонії, Данії, Норвегії, Північної Македонії, Німеччини, Франції, Британії, Іспанії, Австрії, Хорватії, Ізраїлю, Російської Федерації, Румунії, Бельгії, Фінляндії, Швеції.

Крім того, станом на 28 лютого коронавірус COVID-19 було виявлено в 46 країнах. України в списку країн, уражених коронавірусом, немає. За межами Китаю коронавірусом заразилися вже 4430 людей. Найбільша кількість випадків у Європі було зареєстровано в Італії - 650, серед них 17 - летальних.