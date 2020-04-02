У ВООЗ заявили, що масове тестування зупинить епідемію

Фото: Тедрос Аданом Гебреісус (flickr)

Першими стратегію масового експрес-тестування застосували в Китаї та Південній Кореї

Масове тестування - необхідний захід в перемозі над пандемією COVID-19. Про це йдеться в офіційному зверненні глави Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедроса Гебреісуса, передає РБК-Україна.

"Ви не можете боротися з вогнем з зав'язаними очима. І ми не зможемо зупинити цю пандемію, якщо не будемо знати, хто заражений. У нас є просте повідомлення для всіх країн: тестування, тестування, тестування", - заявив Тедрос Гебреісус.

Повідомляється, що першими стратегію масового експрес-тестування застосували в Китаї та Південній Кореї, і показали чудові результати - тільки в цих країнах поки вдалося взяти під контроль поширення COVID-19. Зараз цей досвід переймають європейські країни.

Щоб реалізувати масове тестування, зазначають у ВООЗ, необхідно забезпечити наявність тестів у вільному продажу, перевіряти себе і близьких регулярно, навіть без симптомів, вживати всі необхідні заходи при виявленні зараження на ранній стадії.

Нагадаємо, за словами мікробіолога і засновниці проекту "Мікроб і я" Олени Ливинської, кількість зафіксованих випадків в Україні треба множити на 10, як мінімум, включаючи тих, хто може бути носієм.

"Якби люди могли самі пройти тестування, вони б бачили реальну картину, могли б серйозніше ставиться до ситуації, тим самим убезпечивши себе і близьких людей, які можуть навіть не підозрювати про те, що заражені. Реальна статистика дала б більше розуміння того, що відбувається", - зазначили мікробіолог.

Як повідомляло РБК-Україна, загальне число заражених коронавірусом станом на вечір 1 квітня перевищила 926 тисяч по всьому світу. В Україні на 1 квітня налічується 669 хворих.