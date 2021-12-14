ВООЗ заявила про "цунамі" заражень коронавірусом у світі: як "Дельтою", так і "Омікроном"

"Я думаю, ми стикаємося з цунамі інфекцій у світі, як зі штамом "Дельта", переважаючий варіант останніми місяцями, так і з "Омікроном", - зазначила експерт.

Своєю чергою представник ВООЗ закликала країни світу "не чекати, щоб діяти".

"Нам необхідно покласти край пандемії. Нам необхідно знизити передачу вірусу до низького рівня, уникнути важкого перебігу хвороби за допомогою вакцинації та забезпечити своєчасне лікування. 2022 рік має стати роком, коли ми це зробимо", - наголосила Керкхове.

Вона додала, що за попередніми даними, штам "Омікрон" все ж може певною мірою уникнути імунної відповіді, "але це не означає, що вакцини будуть марними".