ВООЗ заявила про різке збільшення хворих коронавірусом поза Китаєм

Кількість заражених коронавірусом COVID-19 за межами Китаю досягла 1200 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Зазначимо, що вчора ВООЗ повідомляла про 1026 інфікованих. Таким чином, коронавірусом поза Китаєм за добу заразилися 174 людини, за день - 127 осіб.

На даний момент статистика інфікування COVID-19 за один день 21 лютого за межами Китаю виглядає так: 100 в Південній Кореї, 16 в Італії, 13 в Ірані, 13 в Японії, 13 на лайнері Diamond Princess, 4 в Австралії, 2 в Гонконзі, 2 в Таїланді, а також по одному випадку в Сінгапурі, США, Ізраїлі, Лівані.

Відзначимо, що раніше в Сполучених Штатах Америки заявили про 34 випадки інфікування на території країни. За даними федеральної влади США, кількість хворих може бути набагато більше.

Також РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок 21 лютого, за межами Китаю Всесвітня організація охорони здоров'я зареєструвала 1152 випадку інфікування коронавірусом COVID-19 в 26 країнах.