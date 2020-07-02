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ВООЗ заявила про розробку в світі 141 вакцини від COVID-19

Новини » Суспільство     02.07.2020 - 09:29
ВООЗ заявила про розробку в світі 141 вакцини від COVID-19
Фото: Тедрос Адханом Гебрейесус (twitter.com/DrTedros)

Гендиректор ВООЗ вважає, що провідні розробники знаходяться в "місяцях від успіху"

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявив, що всього у світі розробляється 141 прототип вакцини від коронавірусу. Він вважає, що провідні розробники знаходяться в "місяцях від успіху".

Про це повідомляє The Washington Post.

Тедрос Адханом зазначив, що зараз міжнародне співробітництво відіграє життєво важливу роль в питаннях розробки вакцини від COVID-19.

"Провідних кандидатів, можливо, лише місяці відокремлюють від успіху. Звичайно, немає гарантії повного захисту, але ми сподіваємося", - заявив гендиректор.

Нагадаємо, ВООЗ розробляє рекомендації щодо категорій людей, які повинні будуть отримати вакцину від коронавірусу в першу чергу.

Крім того, Єврокомісія і неурядова організація Global Citizen у ході міжнародного онлайн-марафону зібрали ще 6,15 млрд євро на розробку вакцини від коронавірусу COVID-19.

Також в ЄС схвалили перший препарат для лікування COVID-19.

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Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України ВООЗВакцина
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