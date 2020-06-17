ВООЗ заявила про "науковий прорив" у лікуванні коронавіруса

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус відреагував на результати клінічних випробувань стероїдного препарату дексаметазону при лікуванні коронавірусної інфекції у Великобританії. Він назвав їх "науковим проривом".

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Він зазначив, що це перший препарат, який показав зниження смертності серед пацієнтів з COVID-19, яким потрібна штучна вентиляція легенів і киснева підтримка.

За попередніми даними, застосування дексаметазону показало зниження смертності серед пацієнтів на ШВЛ на одну третину, а серед хворих, які перебувають на кисневої підтримки, на 20%.



Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я відновила випробування гидроксихлорохина для лікування хворих COVID-19.

РБК-Україна писало, що Японія відклала схвалення препарату для лікування коронавіруса.