ru
ua

ВООЗ заявила про "науковий прорив" у лікуванні коронавіруса

Новини » Коронавірус   

Використання дексаметазону показало зниження смертності

Гендиректор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус відреагував на результати клінічних випробувань стероїдного препарату дексаметазону при лікуванні коронавірусної інфекції у Великобританії. Він назвав їх "науковим проривом".

Про це повідомляється на сайті ВООЗ.

Він зазначив, що це перший препарат, який показав зниження смертності серед пацієнтів з COVID-19, яким потрібна штучна вентиляція легенів і киснева підтримка.

За попередніми даними, застосування дексаметазону показало зниження смертності серед пацієнтів на ШВЛ на одну третину, а серед хворих, які перебувають на кисневої підтримки, на 20%.

Раніше Всесвітня організація охорони здоров'я відновила випробування гидроксихлорохина для лікування хворих COVID-19.

РБК-Україна писало, що Японія відклала схвалення препарату для лікування коронавіруса.

Автор: Инна Собора

► На Донбасі загорівся ліс у сірій зоні, при гасінні знайшли набої та міну ► Рекордний хабар в історії України та скасування рейсів МАУ: новини за вихідні
Читати всі новини