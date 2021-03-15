ВООЗ завтра розгляне питання безпеки вакцини від коронавірусу AstraZeneca

Консультативний комітет з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я розгляне питання, пов'язані з вакциною компанії AstraZeneca. Засідання комітету відбудеться у вівторок, 16 березня.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу.

"Комітет ВООЗ з безпеки вакцин розглядав наявні дані про препарат AstraZeneca, ред.) в контакті з Європейським агентством лікарських засобів, і він проведе зустріч завтра", - сказав він.

Голова ВООЗ зазначив, що рішення про припинення застосування вакцини AstraZeneca являє собою рутинну практику. За його словами, таке рішення країн показує, що система нагляду працює і є ефективний контроль.

Нагадаємо, що ряд європейських країн на час призупинили застосування вакцини AstraZeneca серії ABV5300 через можливі побічні ефекти, зокрема утворення тромбів. Партія даної серії була доставлена в 17 країн Євросоюзу і містить 1 млн доз вакцини.