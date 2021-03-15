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ВООЗ завтра розгляне питання безпеки вакцини від коронавірусу AstraZeneca

Автор: РБК-Україна

Консультативний комітет з безпеки вакцин Всесвітньої організації охорони здоров'я розгляне питання, пов'язані з вакциною компанії AstraZeneca. Засідання комітету відбудеться у вівторок, 16 березня.

Про це заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус на брифінгу.

"Комітет ВООЗ з безпеки вакцин розглядав наявні дані про препарат AstraZeneca, ред.) в контакті з Європейським агентством лікарських засобів, і він проведе зустріч завтра", - сказав він.

Голова ВООЗ зазначив, що рішення про припинення застосування вакцини AstraZeneca являє собою рутинну практику. За його словами, таке рішення країн показує, що система нагляду працює і є ефективний контроль.

Нагадаємо, що ряд європейських країн на час призупинили застосування вакцини AstraZeneca серії ABV5300 через можливі побічні ефекти, зокрема утворення тромбів. Партія даної серії була доставлена в 17 країн Євросоюзу і містить 1 млн доз вакцини.

Раніше повідомлялося, що розробники вакцини від коронавірусу AstraZeneca запевнили в безпечності препарату. Випадки тромбозу у щеплених не пов'язані з вакцинацією.

Крім того, в Німеччині підтвердили сім випадків утворення тромбів після вакцинації препаратом AstraZeneca.

Раніше в Норвегії трьох медичних працівників госпіталізували з тромбами після того, як вони отримали першу дозу препарату AstraZeneca. У неділю один з них помер.

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Новини України ВООЗвакцина від коронавірусуКоронавірус
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