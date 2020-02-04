ВООЗ зареєструвала 27 випадків передачі коронавіруса від людини до людини поза Китаю

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зареєструвала 27 випадків передачі нового коронавіруса 2019-nCov від людини до людини поза Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання виконавчого комітету ВООЗ у Женеві.

При цьому наголошується, що Організація передасть у 24 країни зі складів в Дубаї 531 тис. медичних масок, 350 тис. пар рукавичок, майже 18 тис. халатів.

Крім того, понад 70 лабораторій будуть відправлені матеріали для проведення аналізів.

Нагадаємо, за заявою Всесвітньої організації охорони здоров'я, медичні маски не захищають від коронавіруса, проте вони здатні знизити ризик зараження. Одягати її рекомендується тільки в тих випадках, коли в наявності респіраторні симптоми (кашель або чхання), що дозволяють підозрювати наявність 2019-nCoV, або ж коли необхідно доглядати за хворим, який може бути інфікований цим коронавірусом.

Крім того, станом на 4 лютого кількість хворих новим коронавірусом по всьому світу перевищило 20,6 тисячі осіб. При цьому наголошується, що в Китаї підтверджений 20 471 випадок захворювання 2019-nCov.