ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ВООЗ зафіксувала рекордну кількість хворих коронавірусом за тиждень

Автор: Инна Собора

Минулого тижня в усьому світі було зареєстровано понад 3,3 мільйона нових випадків захворювання коронавірусом. Це рекордний показник.

Популярні новини

Про це йдеться у звіті Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

Зазначається, що станом на 1 листопада у всьому світі зареєстровано майже 46 мільйонів випадків захворювання і 1,2 мільйона випадків смерті.

"Подальше збільшення числа нових випадків було найбільш помітним у Європейському регіоні. Також було задокументоване значне зростання смертності в регіоні і в усьому світі", - йдеться в повідомленні.

Раніше у ВООЗ заявили, що ситуація з коронавірусом в Європі дуже складна. Уряди низки європейських країн повинні взяти коронавірус під контроль.

Нагадаємо, за четвер в світі зафіксували рекордні 505 тисяч нових випадків зараження коронавірусом. Більше всього випадків - у США, Індії і Франції. ВООЗ вперше зафіксувала понад півмільйона випадків за добу.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗКоронавірус