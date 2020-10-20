ВООЗ зафіксувала черговий рекорд захворюваності на COVID-19 за тиждень

За останній тиждень у світі число заражених на коронавірус зросло більш ніж на 2,4 мільйона осіб, що є найвищим щотижневим показником з початку пандемії. За цей час від коронавірусу померли більш ніж 36 тисяч осіб, що приблизно відповідає показникам попереднього тижня.

Про це свідчать дані Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ).

"Кількість нових випадків COVID-19 продовжує прискорено зростати, тоді як число нових смертей залишається відносно стабільним... Станом на 18 жовтня надійшло повідомлення про понад 40 млн хворих і 1,1 млн померлих. У тому числі за останній тиждень зареєстрували понад 2,4 млн нових випадків захворювання і 36 тис. нових смертей", - зазначає ВООЗ в інформаційному бюлетені.

Найважча епідемічна ситуація спостерігається в Північній і Південній Америці. Всього в цьому регіоні з 12 по 18 жовтня заразилися понад 798 тисяч осіб, а загальне число інфікованих перевищило 18,8 млн. За сім днів зареєстровано понад 16 тисяч смертей, і на 18 жовтня загальна кількість летальних випадків склало понад 608 тисяч.

В Європі зафіксовано 25-відсоткове зростання захворюваності у порівнянні з попереднім тижнем. Кількість хворих зросла більш ніж на 927 тисяч до понад 8 мільйонів осіб. За тиждень померли понад 8 тисяч, а загальна кількість померлих перевищила 256 тисяч осіб.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що сьогодні є тільки одні ліки, яке є ефективним проти захворювання COVID-19 у важкій формі.

Також РБК-Україна писало, що ВООЗ прогнозують зростання смертності від коронавірусу в Європі в 4-5 разів.