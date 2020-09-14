ru
ua

News
+
-

Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ВООЗ зафіксувала новий добовий антирекорд по коронавірусу

Автор: РБК-Україна

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) встановила найбільший приріст нових випадків виявлення коронавірусу COVID-19 і світі. Позитивний результат аналізів отримали 307 930 пацієнтів.

Про це повідомляється на сайті організації.

В організації уточнили, що попереднім рекордом був показник в 306 857 нових випадків захворювання. Ці дані були отримані 6 вересня.

За даними ВООЗ, всього в світі зафіксовано понад 28,5 млн випадків зараження COVID-19. Загальна кількість летальних випадків наближається до позначки в мільйон чоловік - 917, 4 тисячі.

Прогноз погоди
Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗКоронавірус