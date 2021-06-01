RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

ВООЗ вводить маркування нових штамів COVID-19, щоб уникнути дискримінації країн

Автор: Артур Родивилов

Всесвітня організація охорони здоров'я маркуватиме штами COVID-19 буквами грецького алфавіту. Тим самим, як вважають у ВООЗ, не будуть дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше.

Про це йдеться в заяві ВООЗ.

Зокрема, таке рішення спрямоване на боротьбу з явищем, коли штами називають "британським", "індійським". Це стигматизує країни, де різновид COVID-19 виявили вперше. ВООЗ також вважає, що нове маркування буде легким у використанні.

Зокрема, штам, який вже прозвали "британським", носитиме назву" Альфа", виявлений в Південно-Африканській Республіці - "Бета", в Бразилії - "Гамма".

Два різновиди "індійського" штаму назвали "дельтою"і " Капоте".

Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус припустив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним, ніж перший. Зокрема, зараз викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.

На початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по боротьбі з пандемією коронавірус доктор Девід Набарро попередити, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України ВООЗКоронавірус