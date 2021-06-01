ВООЗ вводить маркування нових штамів COVID-19, щоб уникнути дискримінації країн

Всесвітня організація охорони здоров'я маркуватиме штами COVID-19 буквами грецького алфавіту. Тим самим, як вважають у ВООЗ, не будуть дискримінувати країни, де ці різновиди виявили вперше.
Про це йдеться в заяві ВООЗ.
Зокрема, таке рішення спрямоване на боротьбу з явищем, коли штами називають "британським", "індійським". Це стигматизує країни, де різновид COVID-19 виявили вперше. ВООЗ також вважає, що нове маркування буде легким у використанні.
Зокрема, штам, який вже прозвали "британським", носитиме назву" Альфа", виявлений в Південно-Африканській Республіці - "Бета", в Бразилії - "Гамма".
Два різновиди "індійського" штаму назвали "дельтою"і " Капоте".
Раніше глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреісус припустив, що другий рік пандемії може бути більш смертоносним, ніж перший. Зокрема, зараз викликає занепокоєння епідеміологічна ситуація в Індії, де циркулює небезпечний штам коронавірусу.
На початку травня спецпосланець Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) по боротьбі з пандемією коронавірус доктор Девід Набарро попередити, що більшість країн світу переходить у "дуже, дуже темний період". За його словами, пандемія значно прискорюється.