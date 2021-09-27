ВООЗ відновить розслідування походження коронавірусу, - WSJ

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) має намір відновити розслідування походження коронавірусної інфекції. Цього разу планується залучити нову команду фахівців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За інформацією ЗМІ, дослідження планують провести в Китаї та інших країнах.
Зазначено, що до вивчення будуть залучена команда нових вчених, до якої увійдуть близько 20 осіб, в тому числі фахівці з лабораторної безпеки, біозахисту та генетиці, а також експерти з хвороб тварин.
У Організації вказують, що нове розслідування дозволить швидше дізнатися першопричину походження нового типу COVID-19.
До того, за інформацією ВООЗ, якщо приступити до відповідних досліджень пізніше, то зразки крові померлих від COVID-19 можуть стати непридатними для використання.
Так, в рамках нового вивчення, фахівці планують встановити причину нинішньої пандемії, а також дізнатися наскільки та чи є можливим штучне походження COVID-19.