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У ВООЗ бачать потенційний прогрес у лікуванні коронавірусу

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 14:35
У ВООЗ бачать потенційний прогрес у лікуванні коронавірусу
Фото: будівля ВООЗ у Женеві (flickr.com us-mission)

Ліки дозволяють зменшити тяжкість і тривалість захворювання

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що деякі види лікування дозволяють зменшити ступінь тяжкості або тривалість захворювання коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили у ВООЗ, на даний момент досліджується вплив 4-5 методів лікування, що дозволяють полегшити протікання хвороби.

"У нас є деякі методи лікування, які, очевидно, знаходяться на дуже ранніх стадіях дослідження, які зменшують тяжкість або тривалість захворювання, але у нас немає нічого, що могло б убити або зупинити вірус. У нас є потенційно позитивні дані, але нам потрібно бачити більше даних, щоб бути на 100% впевненими в тому, що це лікування ефективно", - додала вона.

Раніше РБК-Україна писало, що у Великобританії шукають добровольців для випробування препаратів від коронавірусу. Ліки буде розраховано на людей старше 50 років.

Також повідомлялося, що ВООЗ та Оксфордський університет відчувають п'ять ліків від вірусу у лікарнях Великобританії. Це найбільші випробування ліків від коронавіруса в світі. Вони пройдуть в 170 лікарнях Британії близько 8 тисяч пацієнтів.

Теги Новини України ВООЗлечениелекарстваКоронавірус
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