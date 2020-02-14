ВООЗ не бачить причин для переносу Олімпіади-2020 з Токіо через коронавірус

У Всесвітній організації охорони здоров’я (ВООЗ) заявили, що немає ніяких підстав для скасування або перенесення Олімпійських ігор 2020 року через коронавірус. Про це заявив глава координаційної комісії Міжнародного олімпійського комітету Джон Коутс, передає Reuters.

Зокрема, у ВООЗ заявили,що немає ніяких підстав для будь-яких надзвичайних планів скасування або перенесення ігор.

Зазначимо, Олімпійські ігри в Токіо пройдуть з 24 липня по 9 серпня.

Зазначимо, у Японії підтвердили 4 нових випадки зараження коронавірусом COVID-19.

У Міністерстві охорони здоров'я Японії розповіли, що вірусом заразилася 60-річна жінка-водій таксі, яка перевозила пасажира круїзного лайнеру Diamond Princess. Два випадки - жителі Токіо, які також мали контакт з інфікованим водієм таксі.

Станом на ранок 14 лютого, у світі зареєстровано майже 65 тис. лабораторно підтверджених випадків зараження коронавірусом. Летальними виявилися 1383 випадки.

Нагадаємо, через коронавірус у Китаї було відкладено етап Формули-1, який повинен був пройти в цій країні.