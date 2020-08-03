ВООЗ про вакцину від коронавірусу: "срібною кулі" немає і може ніколи не бути

Кілька вакцин від коронавірусу знаходяться на третьому, фінальному етапі клінічних випробувань. Однак, ще немає точного розуміння, чи будуть ці вакцини ефективними проти COVID-19.

Про це під час брифінгу заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

За його словами, від початку пандемії світ домігся значних результатів в дослідженні і визначенні методів лікування пацієнтів з найбільш серйозними формами коронавірусу.

"Кілька вакцин нині знаходяться на третьому етапі клінічних випробувань, і ми все ще сподіваємося отримати низку ефективних вакцин, які можуть допомогти запобігти зараженню людей. Однак на цей час "срібної кулі" немає, і, можливо, її ніколи не буде", - зазначив Гебреісус.

Глава ВООЗ заявив, що на даному етапі припинення спалахів інфекції зводиться до основних правил охорони здоров'я та гігієни.

"Тестування, ізоляція і лікування пацієнтів, відстеження та ізоляція контактів. Для окремих людей мова йде про дотримання фізичної дистанції, носіння маски, регулярної дезінфекції рук і безпечний кашель на відстані від оточуючих", - нагадав Гебреісус.

Раніше в ВООЗ заявили, що пандемія коронавірусу має тенденцію "однієї великої хвилі" і не залежить від сезонних факторів.

Також у ВООЗ заявляли, що карантинні обмеження самі по собі не зможуть повністю зупинити поширення інфекції.

За даними ВООЗ, коронавірусом перехворіло менш як 10% населення світу.