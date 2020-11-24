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ВООЗ про вакцини: дають велику надію у війні проти коронавірусу

Автор: Анастасия Рокитна

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) заявили, що вакцини від коронавірусу дають надію у війні проти вірусу. Однак, вакцина повністю не зупинить СОVID-19.

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Про це заявив на брифінгу директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ханс Клюге.

За його словами, технології та фармацевтичні розробки відкривають нові горизонти.

"Хоча вакцини повністю не зупинять СОVID-19 і не стануть відповіддю на всі наші запитання, вони дають велику надію у війні проти цього вірусу", - сказав він.

Нагадаємо, розроблена Оксфордським університетом і компанією AstraZeneca вакцина від COVID-19 буде більш доступна для бідних країн, ніж вакцини інших компаній.

Раніше повідомлялося, що ефективність вакцини від COVID-19 компанії AstraZeneca становить 70%.

Також американська компанія Moderna оцінила свою вакцину від коронавірусу.

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