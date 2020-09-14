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У ВООЗ засумнівалися в ефективності вакцини від COVID-19

Автор: Андрій Козловський

Директор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге висловив сумніви щодо ефективності вакцини від COVID-19. Він вважає, що вона не покладе край пандемії коронавірусу.

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Про це повідомляє Daily Star.

"Я весь час чую: "Вакцина закінчить пандемію". Та ж ні! Ми навіть не знаємо, чи допоможе вакцина всім групам населення. Зараз ми бачимо деякі ознаки того, що вона допоможе одній групі, а іншій ні. Кінець пандемії - це момент, коли ми як спільнота навчимося жити з цією пандемією. І це залежить від нас, у цьому позитив", - сказав Клюге.

Також у ВООЗ прогнозують зростання кількості смертей від коронавірусної хвороби в країнах Європи у жовтні та листопаді.

Нагадаємо, Євросоюз схвалив виділення 6,2 млрд євро для усунення наслідків кризи COVID-19. З них більше мільярда євро будуть виділені на вакцину від COVID-19.

Крім того, вчора ВООЗ повідомила про новий антирекорд за кількістю нових випадків коронавірусу у світі. За добу захворіло майже 308 тисяч осіб. Всього у світі зафіксовано понад 28,5 млн випадків COVID-19. Померли від коронавірусу вже понад 917 тисяч осіб.

До цього глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус закликав світове співтовариство готуватися до нової пандемії коронавірусу.

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