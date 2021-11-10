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ВООЗ тестує 16 нових вакцин від коронавірусу

Автор: Анастасія Рокитна

Всесвітня організація охорони здоров'я тестує 16 нових вакцин від коронавірусу. В організації назвали найкращий спосіб боротьби з інфекційним захворюванням.

Про це заявив директор Європейського бюро ВООЗ Ханс Клюге, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його інтерв'ю газеті La Vanguardia.

Найкращий спосіб боротьби з хворобою - поєднання ефективної вакцини та ефективних ліків, заявив він.

"Це дуже обнадійливий розвиток. Звичайно, дані все ще надходять, і ми дуже детально аналізуємо їх від ВООЗ. Ми тестуємо ще 16 вакцин. Наука розвивається дуже добре, і людям теж слід про це розповісти", - відповів він на питання, чи довіряє антивірусним препаратам, рекламованим Merck і Pfizer.

Нагадаємо, ВООЗ може оголосити про закінчення пандемії коронавірусу.

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ВООЗ