ВООЗ скликає засідання комітету з надзвичайної ситуації через мутацію коронавірусу

ВООЗ скликає на 14 січня засідання комітету з надзвичайної ситуації. Зустріч вирішено провести на два тижні раніше, ніж передбачалося раніше, щоб обговорити більш заразні мутації коронавіруса.

Про це повідомляється прес-служба організації.

Це вже шосте за рахунком засідання комітету з НС.

Світ продовжує боротьбу з пандемією COVID-19. За даними сайту Worldometers, з початку поширення коронавіруса SARS-CoV-2 інфекція виявлена більш ніж у 92 млн жителів планети. Майже 2 млн людей померли у результаті зараження, одужали понад 66 млн пацієнтів.

Директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що другий рік пандемії коронавіруса може виявитися складніше попереднього.

За його словами, відомості щодо захворюваності за останні два тижні говорять про те, що поширення інфекції знову досягло свого піку.

Нагадаємо, глава ВООЗ закликав людей дотримувати рекомендовані заходи обережності, так як якщо вірус буде менше поширюватися, то у нього буде менше шансів мутувати.

Як повідомляло РБК-Україна, у ВООЗ заявили, що "британський" штам коронавіруса виявили мінімум в 50 країнах. Дану мутацію COVID-19 зафіксували у всіх регіонах Англії.

Нагадаємо, нинішні нові штами коронавіруса не впливають на тяжкість хвороби.

Однак мутований варіант COVID може замінити інші в Європі і частини Азії.