ВООЗ скликає екстрену нараду для обговорення нового варіанту COVID

Зустріч відбудеться в п'ятницю, 26 листопада, на ній буде обговорюватися так званий варіант B.1.1.529 Sars-Cov-2.

Директор Центру епідемічного реагування та інновацій в Південній Африці Туліо де Олівейра заявив, що він "стурбований" і що він обговорював новий варіант з чиновниками ВООЗ на початку цього тижня, які вирішили скликати надзвичайну нараду.

За його оцінкою, близько 90% нових випадків захворювання в південноафриканському регіоні Гаутенг, в який входить Йоганнесбург, викликані новим варіантом.

"Будь-який новий варіант, здатний ухилятися від вакцин або поширюватися швидше, ніж" Дельта", може стати серйозною проблемою на шляху виходу світу з пандемії", - заявив він.