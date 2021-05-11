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ВООЗ заявила про вихід на плато за смертністю і захворюваністю COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Рівень захворюваності та смертності від коронавірусної інфекції у світі вийшов на плато. Про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус на прес-конференції.

Запис зустрічі доступна на YouTube-каналі організації.

За його словами, епідеміологічна ситуація залишається небезпечною по всьому світу. Зокрема, захворюваність і смертність від коронавірусу все ще швидко ростуть в Південно-Східній Азії. Крім того, ВООЗ уважно стежить за ситуацією в Індії, де виявили штам B. 1.617, повідомив Гебрейесус, зазначивши, що цей варіант вірусу викликає заклопотаність на світовому рівні.

"Зниження йде у всіх регіонах, включаючи Америку і Європу. Однак це неприйнятно високий рівень плато, коли минулого тижня в світі було понад 5,4 мільйона випадків-19 і майже 90 тисяч смертей", - сказав Гебрейесус.

Нагадаємо, впро Францію зафіксували нові випадки тромбозу після вакцини AstraZeneca. При цьому один випадок виявився смертельним.

Раніше повідомлялося, що ВООЗ схвалила екстрене застосування вакцини Sinopharm. Її рекомендують для людей з 18 років.

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