ВООЗ стежить за штамом "Дельта", який виявили у Росії

"Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) почала відстежувати варіант коронавірусу, який був вперше виявлений в Росії в січні 2021 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначено, що штам не будуть називати "російським", оскільки ВООЗ з початку червня використовує для маркування букви грецького алфавіту, щоб не наражати на дискримінації країни, де ці штами вперше були виявлені.

Якщо з'ясовується, що він особливо заразний, його внесуть до групи штамів які "викликають побоювання".

Такими наразі вважаються чотири штами COVID-19 - "альфа", "бета", "гамма" і "дельта". Зараз в більшості країн світу особливо поширений останній варіант.