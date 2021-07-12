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ВООЗ: ситуація з COVID у світі погіршується, "Дельта" стає домінуючим штамом

Автор: Дмитрий Кузнецов

"Дельта" штам коронавірусу володіє високою заразністю і швидко поширюється по світу. В результаті ситуація з COVID - 19 у багатьох країнах погіршується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Аданома Гебреисуса.

"Ми продовжуємо чути повідомлення з усіх регіонів світу про те, що лікарні досягли максимальної наповнюваності. Варіант "Дельта" стрімко поширюється по всьому світу, викликаючи новий сплеск числа випадків COVID-19 і смертей", - сказав він.

Глава ВООЗ зазначив, що" Дельта " штам має високу заразність і на цей час зареєстрований більш ніж в 104 країнах. "Як очікується, скоро він стане домінуючим у світі", - додав Гебреісус.

Нагадаємо, уряд України планує скоординувати роботу для підготовки до потенційного спалаху коронавірусу в країні на тлі поширення штаму "Дельта".

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ВООЗКоронавірус "Дельта"