ВООЗ: ситуація з COVID у світі погіршується, "Дельта" стає домінуючим штамом

"Дельта" штам коронавірусу володіє високою заразністю і швидко поширюється по світу. В результаті ситуація з COVID - 19 у багатьох країнах погіршується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Аданома Гебреисуса .

"Ми продовжуємо чути повідомлення з усіх регіонів світу про те, що лікарні досягли максимальної наповнюваності. Варіант "Дельта" стрімко поширюється по всьому світу, викликаючи новий сплеск числа випадків COVID-19 і смертей", - сказав він.

Глава ВООЗ зазначив, що" Дельта " штам має високу заразність і на цей час зареєстрований більш ніж в 104 країнах. "Як очікується, скоро він стане домінуючим у світі", - додав Гебреісус.