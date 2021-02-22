У ВООЗ вважають за необхідне проводити COVID-вакцинацію у всьому світі

Він зазначив, що початок вакцинації в усіх країнах має бути в інтересах усього світу.

"Це допоможе боротися з вірусом всюди. Якщо цей вірус не буде переможений повсюдно, то ми не зможемо перемогти його в глобальному масштабі", - заявив Гебреїсус.

Він додав, що якщо в якихось регіонах вакцинація не буде проведена чи буде відстрочено, ці місця можуть стати полем для розмноження нових штамів COVID.

"У такому разі вакцини, які ми застосовували, можуть стати марними", - сказав директор ВООЗ.

Гебреїсус закликав країни, що розвиваються, допомогти в вакцинації "решти світу".