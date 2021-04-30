ВООЗ рекомендує вакцину Moderna для екстреного використання

Це п'ята схвалена ВООЗ вакцина.

Експерти рекомендують використовувати вакцину для пацієнтів старше 18 років.

Нагадаємо, вакцини від коронавірусу американських компаній Moderna і Pfizer-BioNTech у США досліджують на реакції у людей з алергією. У випробуваннях візьмуть участь 3,4 тисячі осіб віком від 18 до 69 років.

Також ВООЗ планує опублікувати свої оцінки для включення в список екстреного використання китайської вакцини Sinovac наступного тижня. Також ВООЗ дасть попередній висновок ще за двома препаратами від коронавірусу.