У ВООЗ рекомендували не змішувати різні типи COVID-вакцин

Всесвітньої організації охорони здоров'я не рекомендує змішувати різні типи вакцин від коронавірусу. Оскільки інформації про наслідки вакцинації одночасно різними препаратами на цей час немає.

Про це заявив директор департаменту ВООЗ з регулювання і прекваліфікації Рожеріу де Са Пінту Гаспар на брифінгу.

"На даний момент немає доступних даних, щоб рекомендувати це (змішування вакцин, - ред.). Це єдина відповідь, яку я можу дати прямо зараз", - заявив він. Зазначимо, що вакцини компаній Pfizer, Moderna - мРНК. AstraZeneca випускає препарат векторний, а CoronaVac - інактивовані вірусні вакцини. На даний момент препарати не взаємозамінні.