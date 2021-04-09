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У ВООЗ рекомендували не змішувати різні типи COVID-вакцин

Новость на русском → Женева, П'ятниця 09 квітня 2021 20:14
У ВООЗ рекомендували не змішувати різні типи COVID-вакцин Фото: вакцинація (freepik)
Автор: РБК-Україна

Всесвітньої організації охорони здоров'я не рекомендує змішувати різні типи вакцин від коронавірусу. Оскільки інформації про наслідки вакцинації одночасно різними препаратами на цей час немає.

Про це заявив директор департаменту ВООЗ з регулювання і прекваліфікації Рожеріу де Са Пінту Гаспар на брифінгу.

"На даний момент немає доступних даних, щоб рекомендувати це (змішування вакцин, - ред.). Це єдина відповідь, яку я можу дати прямо зараз", - заявив він.

Зазначимо, що вакцини компаній Pfizer, Moderna - мРНК. AstraZeneca випускає препарат векторний, а CoronaVac - інактивовані вірусні вакцини. На даний момент препарати не взаємозамінні.

Нагадаємо, раніше влада Франції заявила, що не буде вводити другу дозу вакцини AstraZeneca особам молодше 55 років, які отримали її при першій вакцинації. Для вакцинації другою дозою вони будуть використовувати препарати Pfizer або Moderna.

Крім того, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що зараз не існує даних про взаємозамінність вакцин, вироблених на різних платформах. При повторній вакцинації можна використовувати лише вакцини, які виробляються на одній платформі, але в різних країнах.

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