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ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca

Автор: Роман Тверденко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Там вважають, що від нього більше користі ніж шкоди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву ВООЗ.

Попередні результати вивчення даних про вакцину свідчать про те, що переваг від вакцинації цим препаратом більше, ніж шкоди і тому слід продовжити його використання.

У той же час, ВООЗ продовжує вивчення ситуації і по завершенню процесу повідомить про результати.

Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок наполягає на безпеку вакцини Oxford/AstraZeneca після того, як деякі європейські країни призупинили її використання. Він закликав людей прислухатися до регулюючим органам та робити щеплення.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявляє, що користь вакцини від коронавіруса компанії AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів. Оскільки поки що відсутні дані про підвищений ризик утворення тромбів після вакцинації препаратом.

Також РБК-Україна писало, що низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки". На такий крок пішли через випадків тромбозу у вакцинованих людей.

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Новини України вакцина від коронавірусу
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