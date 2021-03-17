ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Женева, Середа 17 березня 2021 15:52
ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca Фото: вакцина AstraZeneca від коронавіруса (Getty Images)
Автор: Роман Тверденко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Там вважають, що від нього більше користі ніж шкоди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву ВООЗ.

Попередні результати вивчення даних про вакцину свідчать про те, що переваг від вакцинації цим препаратом більше, ніж шкоди і тому слід продовжити його використання.

У той же час, ВООЗ продовжує вивчення ситуації і по завершенню процесу повідомить про результати.

Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок наполягає на безпеку вакцини Oxford/AstraZeneca після того, як деякі європейські країни призупинили її використання. Він закликав людей прислухатися до регулюючим органам та робити щеплення.

Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявляє, що користь вакцини від коронавіруса компанії AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів. Оскільки поки що відсутні дані про підвищений ризик утворення тромбів після вакцинації препаратом.

Також РБК-Україна писало, що низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки". На такий крок пішли через випадків тромбозу у вакцинованих людей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі вакцина від коронавірусу
NEWS
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
COVID-паспорт. Як буде працювати зелений сертифікат ЄС: пропозиції Єврокомісії
DAILY
Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Керівник САП Максим Грищук: Я думаю, що у справі ПриватБанку був витік