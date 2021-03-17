ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca
Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Там вважають, що від нього більше користі ніж шкоди.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву ВООЗ.
Попередні результати вивчення даних про вакцину свідчать про те, що переваг від вакцинації цим препаратом більше, ніж шкоди і тому слід продовжити його використання.
У той же час, ВООЗ продовжує вивчення ситуації і по завершенню процесу повідомить про результати.
Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Британії Метт Хенкок наполягає на безпеку вакцини Oxford/AstraZeneca після того, як деякі європейські країни призупинили її використання. Він закликав людей прислухатися до регулюючим органам та робити щеплення.
Нагадаємо, Європейське агентство з лікарських засобів (ЕМА) заявляє, що користь вакцини від коронавіруса компанії AstraZeneca переважує ризик побічних ефектів. Оскільки поки що відсутні дані про підвищений ризик утворення тромбів після вакцинації препаратом.
Також РБК-Україна писало, що низка країн світу відмовилися від застосування вакцини AstraZeneca в рамках "заходів безпеки". На такий крок пішли через випадків тромбозу у вакцинованих людей.