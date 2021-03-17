ВООЗ рекомендувала продовжити використання вакцини AstraZeneca

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала продовжити вакцинацію препаратом AstraZeneca. Там вважають, що від нього більше користі ніж шкоди.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву ВООЗ.

Попередні результати вивчення даних про вакцину свідчать про те, що переваг від вакцинації цим препаратом більше, ніж шкоди і тому слід продовжити його використання. У той же час, ВООЗ продовжує вивчення ситуації і по завершенню процесу повідомить про результати.