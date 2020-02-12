ВООЗ розробляє генплан координації для боротьби з коронавірусом

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) займається розробкою генерального плану координації клінічних досліджень для боротьби з новим коронавірусом COVID19. Про це йдеться у повідомленні ВООЗ в Twitter.

За словами Тедроса Аданома Гебреисуса, генеральний план допоможе більш ефективно боротися з коронавірусом.

"ВООЗ в даний час розробляє генеральний план координації клінічних випробувань та забезпечення їх послідовного проведення. Деякі з цих питань включають простоту застосування діагностики, найкращі підходи до профілактики інфекції, потенційні методи лікування, які можуть бути використані для лікування пацієнтів, існуючі претенденти на вакцину та способи їх прискорення", - заявив глава ВООЗ.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що китайські вчені розробили портативний пристрій, яке може швидко діагностувати захворювання коронавірусом. Апарат здатний оперативно проводити аналіз крові людини на наявність коронавіруса.

Зазначимо, станом на 12 лютого, коронавірусом COVID-19 захворіли понад 44 тис. осіб. Від вірусу загинуло 1114 осіб, ще 4781 повністю одужали.