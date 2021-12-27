ВООЗ: рівний доступ всіх країн до вакцин дозволить перемогти пандемію

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус вважає, що кінець пандемії можна покласти. Країни повинні перестати порушувати принцип справедливого доступу до вакцин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання IZ.
На його думку, через формування у деяких країн надмірних запасів вакцин був підірваний принцип справедливості (рівного доступу всіх країн до препаратів) і створені ідеальні умови для появи штаму "Омікрон".
"Тому чим довше буде порушуватися принцип справедливого доступу до вакцин, тим вище ризик того, що вірус і далі буде трансформуватися, а ми не зможемо ці зміни ні передбачити, ні запобігти. Покінчивши з несправедливістю, ми зможемо покласти край пандемії", - вважає глава ВООЗ.
Також Гебрейесус вважає, що для перемоги над пандемією Всі країни повинні досягти вакцинації 70% населення світу до середини 2022 року. Всього, за його словами, у світі введено вже понад 8,5 млрд доз вакцин.
Нагадавши, Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року.
Зазначимо, раніше у ВООЗ припустили, що у 2022 році може припинитися пандемія коронавірусу.