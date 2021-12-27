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ВООЗ: рівний доступ всіх країн до вакцин дозволить перемогти пандемію

Автор: Артур Родивилов

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Гебрейесус вважає, що кінець пандемії можна покласти. Країни повинні перестати порушувати принцип справедливого доступу до вакцин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання IZ.

На його думку, через формування у деяких країн надмірних запасів вакцин був підірваний принцип справедливості (рівного доступу всіх країн до препаратів) і створені ідеальні умови для появи штаму "Омікрон".

"Тому чим довше буде порушуватися принцип справедливого доступу до вакцин, тим вище ризик того, що вірус і далі буде трансформуватися, а ми не зможемо ці зміни ні передбачити, ні запобігти. Покінчивши з несправедливістю, ми зможемо покласти край пандемії", - вважає глава ВООЗ.

Також Гебрейесус вважає, що для перемоги над пандемією Всі країни повинні досягти вакцинації 70% населення світу до середини 2022 року. Всього, за його словами, у світі введено вже понад 8,5 млрд доз вакцин.

Нагадавши, Національна академія наук спрогнозувала розвиток поширення COVID в Україні на початку 2022 року.

Зазначимо, раніше у ВООЗ припустили, що у 2022 році може припинитися пандемія коронавірусу.

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