ВООЗ: рівний доступ всіх країн до вакцин дозволить перемогти пандемію

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання IZ .

На його думку, через формування у деяких країн надмірних запасів вакцин був підірваний принцип справедливості (рівного доступу всіх країн до препаратів) і створені ідеальні умови для появи штаму "Омікрон".

"Тому чим довше буде порушуватися принцип справедливого доступу до вакцин, тим вище ризик того, що вірус і далі буде трансформуватися, а ми не зможемо ці зміни ні передбачити, ні запобігти. Покінчивши з несправедливістю, ми зможемо покласти край пандемії", - вважає глава ВООЗ.

Також Гебрейесус вважає, що для перемоги над пандемією Всі країни повинні досягти вакцинації 70% населення світу до середини 2022 року. Всього, за його словами, у світі введено вже понад 8,5 млрд доз вакцин.