ВООЗ розширила перелік міжнародних лабораторій для перевірки на коронавірус

Виконуючий обов'язки генерального директора Центру громадського здоров'я України Ігор Кузін заявив, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розширила список міжнародних лабораторій для перевірки на коронавірус - з двох до одинадцяти. Про це він повідомив під час брифінгу за поширення коронавіруса у світі, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, середній термін відповіді при підтвердженні коронавіруса становить 2-3 дні.

"Бюро ввезення розширило перелік референс-лабораторій міжнародного рівня. Якщо раніше їх було 2 лабораторії, зараз це 11 лабораторій. І середній термін відповіді при підтвердженні становить зараз 2-3 дні", - заявив Кузін.

Нагадаємо, раніше Ігор Кузин повідомив, що підтвердження діагнозу нового коронавіруса може зайняти 2-3 тижні. При цьому він додав, що підтвердження нового коронавіруса можливо лише через референтну лабораторію, яка визначена ВООЗ.

Крім того, виконуючий обов'язки генерального директора ЦГЗ зазначив, що Україна посилила заходи в аеропорту "Бориспіль" з-за коронавіруса з Китаю. Він підкреслив, що в Україні немає прямого авіасполучення з Уханем, однак є з іншими містами Китаю.