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ВООЗ розраховує оцінити ефективність вакцини AstraZeneca на початку 2021 року

Автор: Роман Тверденко

У Всесвітній організації охорони здоров'я розраховують випробувати ефективність вакцини від коронавіруса розробки AstraZeneca на початку наступного року. Попередні результати досліджень обнадіюють.

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Про це заявила головний учений ВООЗ Сум'я Свамінатан під час брифінгу.

Вона зазначила, що зараз необхідно також заохочувати завершення випробувань та інших вакцин проти COVID-19, оскільки важливо мати різні препарати з різними умовами доставки та зберігання.

"Нам потрібні різні вакцини, які будуть краще орієнтовані на різні групи, а також будуть мати різні умови зберігання і доступності", - сказала Свамінатан.

Нагадаємо, сьогодні британська компанія Аstrazeneca оцінила ефективність своєї вакцини від коронавіруса в 70%. Однак дослідження вакцини триває.

Також голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреісус відреагував на позитивні новини про просування у розробці вакцин він коронавіруса. Гебреісус розраховує, що вакцина допоможе покласти край пандемії COVID-19.

Крім цього, РБК-Україна писало, що після перших випробувань, ефективність вакцини компаній Pfizer і BioNTech склала 95%.

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