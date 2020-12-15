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ВООЗ закликає носити маски навіть після щеплення від коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) закликають людей носити маски і після вакцинування від коронавірусу. Також людей закликають зберігати дистанцію.

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Про це повідомляє dpa international.

В організації зазначили, що вакцина запобігає розвитку легеневих захворювань, спричинених коронавірусом. Втім, поки невідомо, чи вона загалом захищає від COVID-19. Вакцинація, говорять у ВООЗ, має запобігти спалахам хвороби COVID-19, але не розповсюдженню вірусу.

Тому вакциновані люди повинні продовжувати дотримуватися усіх необхідних профілактичних заходів від зараження коронавірусом, а саме: часто мити руки, дотримуватися дистанції та носити маску.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що більша частина населення планети залишається вразливою до зараження коронавірусною інфекцією.

Також РБК-Україна писало, що для того, щоб зупинити пандемію COVID-19, необхідно вакцинувати 60-70% населення планети.

Додамо, що директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан заявив, що немає доказів того, що коронавірус в Європу потрапив з тваринами.

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