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У ВООЗ закликали не відмовлятися від COVID-вакцини AstraZeneca

Новость на русском → Женева, Понеділок 08 лютого 2021 21:36
У ВООЗ закликали не відмовлятися від COVID-вакцини AstraZeneca Фото: Сумья Сваминатан (flickr by World Health Summit)
Автор: Лера Полищук

Всесвітня організація охорони здоров'я закликає не відмовлятися від вакцини AstraZeneca через інформації, що препарат може бути менш ефективний для боротьби з південноафриканським штамом коронавірусу. Світова спільнота не повинна вважати, що вакцина від COVID-19 не працює.

Про це заявила головний науковий співробітник ВООЗ Сумья Свамінатан на брифінгу, який транслювався в Twitter.

"Ми не повинні приходити до висновку, що вакцина взагалі не працює. Було невелике дослідження вказує на низьку ефективність вакцини, і воно говорить нам, що потрібно більше даних", - заявила Свамінатан.

Вона зазначила, що вакцина від коронавірусу AstraZeneca знижує рівень важких випадків зараження і скорочує число госпіталізацій.

"А наше головне завдання в рамках боротьби з пандемією полягає в тому, щоб знизити смертність і скоротити захворюваність", - підкреслила вона.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що вакцина компанії AstraZeneca демонструє істотно меншу ефективність в боротьбі з новим штамом коронавірусу, який був виявлений в Південно-Африканській Республіці.

Крім того, у ВООЗ повідомляли, що нові мутації коронавірусу не впливають на тяжкість хвороби. При цьому "британський" коронавірус є більш заразним.

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