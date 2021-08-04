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Мораторій на COVID-вакцини. ВООЗ закликає тимчасово відмовитися від бустерних щеплень

Автор: Сергій Пишкін

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус закликав встановити мораторій бустерних доз вакцин проти коронавірусу до кінця вересня поточного року. Це повинно розв’язати питання нестачі препаратів у країнах з низьким рівнем щеплення.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.

"ВООЗ закликає до мораторію на бустерні щеплення, принаймні до кінця вересня", - заявив Гебреїсус під час брифінгу.

За даними ВООЗ, співвідношення вакцин до населення у бідних країнах становить 1,5 препарати на 100 осіб.Також організації нагадала про те, що до кінця вересня кожна країна світу повинна щепити щонайменше 10% свого населення.

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ВООЗВакцинаКоронавірус