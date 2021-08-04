Мораторій на COVID-вакцини. ВООЗ закликає тимчасово відмовитися від бустерних щеплень

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус закликав встановити мораторій бустерних доз вакцин проти коронавірусу до кінця вересня поточного року. Це повинно розв’язати питання нестачі препаратів у країнах з низьким рівнем щеплення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВООЗ.
"ВООЗ закликає до мораторію на бустерні щеплення, принаймні до кінця вересня", - заявив Гебреїсус під час брифінгу.
За даними ВООЗ, співвідношення вакцин до населення у бідних країнах становить 1,5 препарати на 100 осіб.Також організації нагадала про те, що до кінця вересня кожна країна світу повинна щепити щонайменше 10% свого населення.