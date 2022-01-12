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ВООЗ закликала включати вагітних в випробування ліків і вакцин від COVID

Автор: Валерія Поліщук

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає за необхідне включати вагітних в клінічні випробування медичних препаратів. Зокрема, в випробування ліків і вакцин від коронавірусу.

Про це заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

За його словами, вагітні жінки не знаходяться в групі підвищеного ризику зараження коронавірусом, однак при зараженні вони потрапляють в цю групу.

"Тому життєво важливо, щоб вагітні жінки у всіх країнах мали доступ до вакцин для захисту свого життя і життя своїх дітей. Ми також закликаємо включати вагітних жінок у клінічні випробування нових засобів лікування та вакцин. На щастя, випадки передачі вірусу в утробі матері або під час народження вкрай рідкісні, а в грудному молоці не виявлялося активних частинок вірусу", - заявив глава ВООЗ.

Нагадаємо, в Pfizer назвали термін появи вакцини від штаму "Омікрон".

Крім того, у ВООЗ прогнозують, що складна ситуація з COVID - 19 у світі триватиме ще як мінімум три місяці.

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ВООЗВакцина від коронавірусу