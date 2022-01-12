ВООЗ закликала включати вагітних в випробування ліків і вакцин від COVID

Всесвітня організація охорони здоров'я вважає за необхідне включати вагітних в клінічні випробування медичних препаратів. Зокрема, в випробування ліків і вакцин від коронавірусу.

За його словами, вагітні жінки не знаходяться в групі підвищеного ризику зараження коронавірусом, однак при зараженні вони потрапляють в цю групу.

"Тому життєво важливо, щоб вагітні жінки у всіх країнах мали доступ до вакцин для захисту свого життя і життя своїх дітей. Ми також закликаємо включати вагітних жінок у клінічні випробування нових засобів лікування та вакцин. На щастя, випадки передачі вірусу в утробі матері або під час народження вкрай рідкісні, а в грудному молоці не виявлялося активних частинок вірусу", - заявив глава ВООЗ.