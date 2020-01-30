ВООЗ закликала країни готуватися до протидії коронавірусу

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала всі країни готуватися протидії новому виду коронавірусу, спалах якого стався у китайському місті Ухань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву ВООЗ.

У ВООЗ стурбовані тим, що багато країн світу залишаються непідготовленими до коронавірусу, та закликають негайно вжити всіх необхідних заходів для забезпечення протидії вірусу.

Зокрема, у ВООЗ просять забезпечити швидке та відкрите передавання всієї інформації про спалах коронавірусу. Також всі країни, включно з тими, хто ще не постраждав від нового вірусу, повинні виділити ресурси для виявлення та запобігання вірусу, а також для порятунку хворих.

Крім того, приватні та державні науково-дослідні установи повинні терміново прискорити скоординовану розробку вакцин проти коронавірусу, діагностику та терапію.

Також в організації закликають підтримувати ВООЗ та дозволити їй взяти на себе головну роль у реагуванні на коронавірус, зокрема, шляхом повного та стійкого фінансування заходів з підготовки до реагування за допомогою добровільних внесків та поповнення Фонду дій у надзвичайних ситуаціях.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Єврокомісія допустила Швейцарію до європейської системи швидкого оповіщення про надзвичайні ситуації через поширення коронавірусу, спалах якого стався у Китаї. Дана система забезпечує скоординовану реакцію ЄС на коронавірус.