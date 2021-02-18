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ВООЗ закликала ділитися COVID-вакциною через COVAX, а не віддавати безпосередньо країнам

Автор: Роман Тверденко

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) закликала країни віддавати вакцини від коронавірусу для розподілу через механізм COVAX. Замість прямих поставок в інші держави.

Про це заявив глава ВООЗ Теодор Гебрейесус на брифінгу.

Він зазначив, що розподіл вакцини через COVAX створить баланс в питанні розподілу вакцини, чого немає, коли країни віддають партії сусіднім державам або тим, з якими у них хороші відносини.

"Якщо розподіл вакцини йде через COVAX, можна домогтися баланс в цьому, адже це йде цільове пожертвування на користь всім країнам", - сказав Теодор.

Раніше у ВООЗ заявили, що версія про те, що коронавірус могли завезти в Китай ззовні, є вкрай малоймовірною. Вона не знайшла підтвердження під час роботи групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я в цій країні.

Також у ВООЗ підкреслили, що південноафриканський штам COVID-19 є більш заразним, ніж звичайний варіант. Але карантинні заходи повинні допомогти взяти під контроль його поширення.

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Новини України вакцина від коронавірусу
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