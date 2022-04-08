ВООЗ не може визнати вакцину "Супутник V" через війну в Україні

Проведення представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я інспекції з вакцини від коронавірусу "Супутник V" поставлено на паузу. Відстрочка пов'язана з вторгненням російської армії в Україну.

"Передбачалося, що інспекційна група відправиться в Росію за кілька днів до початку війни. Але тепер все поставлено на паузу", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Раніше в березні в ВООЗ заявляли, що проведення інспекції вакцини "Супутник V" було відкладено на більш пізній термін через нинішню ситуацію, включаючи неможливість польотів до Росії. У 2021 році ВООЗ провела інспекцію чотирьох російських виробничих майданчиків в рамках процедури попередньої кваліфікації "Супутника V", опублікувавши зауваження до роботи однієї з них. Повторна перевірка на початку 2022 року повинна була завершити процедуру визнання Російської вакцини в багатьох країнах світу.