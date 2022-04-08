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ВООЗ не може визнати вакцину "Супутник V" через війну в Україні

Вакцина "Супутник V" (Фото: kapital.kz)
Автор: Константин Широкун

Проведення представниками Всесвітньої організації охорони здоров'я інспекції з вакцини від коронавірусу "Супутник V" поставлено на паузу. Відстрочка пов'язана з вторгненням російської армії в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Передбачалося, що інспекційна група відправиться в Росію за кілька днів до початку війни. Але тепер все поставлено на паузу", - заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Раніше в березні в ВООЗ заявляли, що проведення інспекції вакцини "Супутник V" було відкладено на більш пізній термін через нинішню ситуацію, включаючи неможливість польотів до Росії. У 2021 році ВООЗ провела інспекцію чотирьох російських виробничих майданчиків в рамках процедури попередньої кваліфікації "Супутника V", опублікувавши зауваження до роботи однієї з них. Повторна перевірка на початку 2022 року повинна була завершити процедуру визнання Російської вакцини в багатьох країнах світу.

Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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Вакцина від коронавірусу