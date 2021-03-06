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У ВООЗ попереджають про "масову травму" через пандемію коронавірусу

Автор: Андрій Козловський

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус заявив, що пандемія коронавірус спричинила більше "масової травми", ніж трагедія Другої світової війни. Він вважає, що це матиме далекосяжні наслідки.

Про це повідомляє Xinhua.

“Через те, що Друга світова війна зачепила багато людей, світ пережив масову травму. Тепер же із пандемією COVID-19, з більшим масштабом, ще більше людей постраждало, майже увесь світ”, - сказав генеральний директор ВООЗ.

Він також додав, що спровокована пандемією масова травма - "незрівнянно велика" та перевершує післявоєнну.

"Державам слід вбачати це саме так й готуватися до цього", - сказав Гебреісус.

Нагадаємо, раніше иректор Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге заявляв, що світ впорається з пандемією на початку 2022 року. Однак, це не означає, що піде сам коронавірус.

Також РБК-Україна писало, що ВООЗ вважає малоймовірною версію про те, що коронавірус завезли в Китай.

Раніше експерти ВООЗ дійшли висновку про те, що масштаб епідемії коронавірусу міг бути більшим, ніж вважалося раніше.

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