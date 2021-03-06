У ВООЗ попереджають про "масову травму" через пандемію коронавірусу

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я Тедрос Гебреісус заявив, що пандемія коронавірус спричинила більше "масової травми", ніж трагедія Другої світової війни. Він вважає, що це матиме далекосяжні наслідки.

Про це повідомляє Xinhua.

“Через те, що Друга світова війна зачепила багато людей, світ пережив масову травму. Тепер же із пандемією COVID-19, з більшим масштабом, ще більше людей постраждало, майже увесь світ”, - сказав генеральний директор ВООЗ.

Він також додав, що спровокована пандемією масова травма - "незрівнянно велика" та перевершує післявоєнну.

"Державам слід вбачати це саме так й готуватися до цього", - сказав Гебреісус.