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У ВООЗ попередили про загрозу появи більш небезпечного штаму COVID

Автор: Артур Родивилов

У світі може з'явитися більш небезпечний штам коронавірусу, заявив глава Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Аданом Гебреєсус. Пандемію вдасться зупинити, тільки якщо вакцинувати достатню кількість населення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву.

З'являються інші варіанти, які є навіть потенційно більш небезпечними, ніж варіант "Дельта", який призводить зараз до руйнівних наслідків. І чим більше буде варіантів, тим більша ймовірність, що один з них просто буде обходити вакцини і таким чином доведеться все починати спочатку, сказав він.

Він зазначив, що до кінця цього року мають бути щеплені 40% жителів кожної країни, а до середини наступного - щонайменше 70%.

Нагадаємо, в Україні на сьогодні офіційно підтверджено чотири випадки зараження "Дельта" штамом коронавірусу.

Раніше в інтерв'ю РБК-Україна міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко розповів, як Україна готується до поширення штаму "Дельта".

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Коронавірус