ВООЗ попередила про високий ризик осіннього спалаху COVID у Європи

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) заявила, що, попри зниження рівня зараження на COVID-19 у Європі, ризик осінньої небезпечної хвилі пандемії залишається високим. Це може статися через більш заразний варіант коронавірусу Delta.

Закликаючи людей та уряди проявляти "обережність та здоровий глузд" протягом літа, регіональний Клуге заявив, що поширення вірусу продовжуватиметься у міру збільшення подорожей та зустрічей людей.

"Ми вже це проходили. Минулого літа випадки поступово зростали у молодших вікових групах, а потім переходили у старші вікові групи, що призвело до втрат життя восени та взимку 2020 року. Не будемо більше робити цю помилку", - сказав Клуге.

Старший співробітник ВООЗ з надзвичайних ситуацій Кеті Смолвуд пояснила, що варіант Delta, вперше виявлений в Індії, викликає особливе занепокоєння. "Він ще не поширений в європейському регіоні, але в деяких країнах вже витіснив домінуючий варіант Альфа", - сказала вона.

"Ми бачили дуже вагомі докази значно вищої передачі, ми бачили підґрунтя для підвищеного ризику госпіталізації, і ми бачили деякі докази нестачі імунітету, особливо після лише однієї дози вакцини. Наша оцінка полягає в тому, що це справді становить значний ризик щодо поширення", - додала Смолвуд.