ВООЗ попередила про можливість повторного зараження коронавірусом

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ), що немає ніяких доказів того, що люди, які перехворіли COVID-19, мають антитіла, які захищають їх від повторного зараження вірусом. Про це йдеться в заяві організації.

ВООЗ зробила попередження на адресу урядів низки країн, які пропонують видавати людям, як і перехворіли на COVID-19"паспорта імунітету" або "сертифікати безпеки", які дозволили б їм повертатися на роботу або подорожувати, на основі припущення про те, антитіла, які утворилися під час боротьби, з вірусом захистять їх від повторного зараження.

"Люди, які вважають, що у них є імунітет до повторного зараження, тому що вони отримали позитивний результат тесту, можуть ігнорувати рекомендації громадської охорони здоров'я. Використання таких сертифікатів може, отже, збільшити ризики подальшої передачі", - йдеться в заяві ВООЗ.

В даний час в світі налічується близько 3 млн випадків захворювання COVID, при цьому понад 197 тисяч людей померли. Першу сходинку за кількістю інфікованих та померлих від коронавірусу займають США. Там COVID-19 підтвердили у 935 232 осіб, з них 52 193 людини померли і 110 432 - одужали.

Нагадаємо, за даними Міністерства охорони здоров'я, з початку пандемії станом на ранок 25 квітня в Україні зафіксовано 8125 заражених коронавірусом, одужав 782 хворий, помер від ускладнень інфекції 201 українець.