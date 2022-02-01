ВООЗ попередила про небезпеку медичних відходів, пов'язаних з COVID-19

У доповіді ВООЗ повідомляється, що у той час, як країни поспішно закуповували Засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), щоб впоратися з кризою, менше уваги приділялося безпечній і стійкій утилізації медичних відходів, пов'язаних з COVID-19.

У доповіді розглядалися 1,5 млрд одиниць - приблизно 87 тисяч тонн - засобів індивідуального захисту, закуплених в період з березня 2020 року по листопад 2021 року і відправлених в країни через систему ООН - невелика частина від загального глобального обсягу.

"Абсолютно життєво важливо забезпечити медичних працівників необхідними ЗІЗ. Але також вкрай важливо забезпечити безпечне використання цих коштів без впливу на навколишнє середовище", - заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан.

Крім того, було відвантажено понад 140 мільйонів тест-наборів, що може призвести до утворення 2 600 тонн в основному пластикових неінфекційних відходів і 731 тисяча літрів хімічних відходів.

У ВООЗ підкреслили, що приблизно 97% пластикових відходів від тестів спалюється, а перші вісім мільярдів доз вакцини від COVID-19, введені в усьому світі, призвели до утворення 144 тисяч тонн додаткових відходів, таких як шприци, голки і захисні коробки.