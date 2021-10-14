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ВООЗ представила нову групу вчених для вивчення походження COVID-19

Автор: Артур Родивилов

Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила про створення науково-консультативної групи з походження нових патогенів (SAGO). Її мета - визначити походження COVID-19 і краще підготуватися до спалахів інших смертельних патогенів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт ВООЗ.

До групи увійшли 26 експертів. Зокрема, це Маріон Купманс, Теа Фішер, Хунг Нгуєн і китайський експерт з ветеринарії Ян Юнгі, які брали участь у спільному розслідуванні в китайському Ухані.

Команда розгляне, чи вірус передавався від тварин до людей на ринках в Ухані або просочився унаслідок нещасного випадку в лабораторії.

Крім коронавірусу, SAGO також вивчить походження інших патогенів високого ризику.

ВООЗ заявила, що сформована група може бути "нашим останнім шансом" визначити походження SARS-CoV-2.

Нагадаємо, Дональд Трамп вимагав від Китаю компенсації для всього світу через пандемію коронавірусу. Він вважає, що в поширенні COVID-19 винні китайці.

Раніше повідомлялося, що походження коронавірусу в китайській лабораторії не виключають і в ВООЗ.

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ВООЗ