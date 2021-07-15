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ВООЗ зробить ще одну спробу з'ясувати походження коронавірусу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) розробила другий етап вивчення коронавірусу. При цьому ВООЗ врахує допущені раніше помилки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора ВООЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса.

"У нас пройшла перша фаза (досліджень Походження коронавірусу - ред), І вона продемонструвала певний прогрес. Однак виникали і певні проблеми, якими потрібно зайнятися", - сказав в ході брифінгу гендиректор ВООЗ.

За його словами, однією з проблем став доступ до даних про початок пандемії COVID-19. "Тепер ми розробили другий етап дослідження і просимо уряд Китаю проявити відкритість у цьому питанні", - додав Гебрейесус.

Він підкреслив, що мова йде про дані, яку фахівці ВООЗ запитували про перші дні пандемії.

Нагадаємо, раніше глава ВООЗ не виключив можливість витоку коронавірусу з китайської лабораторії.

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